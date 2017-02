A Rede Municipal de Ensino de Concórdia está com falta de professores neste início de ano letivo. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira, dia 21, pela secretária Municpal de Educação, Márcia Calderolli. O assunto foi tratado durante entrevista no Jornal da Manhã da Rádio Aliança, durante a abordagem da sobre a chamada públcia para a contratação de professores ACTs para o preenchimento de vagas remanescentes do Processo Seletivo para professores.

Em nota enviada pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Concórdia, ainda na segunda-feira, dia 20, a informação é de o objetivo é preencher de imediato aproximadamente 80 vagas em aberto. O motivo da falta de professores, apontado pela nota, é o número insuficiente de candidatos que atingiram a nota superior a cinco e que foram aprovados em Processo Seletivo, realizado no começo desse ano.

Sobre esse assunto, Márcia Calderolli afirmou que "infelizmente estamos, sim, com falta de pforessores nas unidades escolares. Estou pedindo a colaboração dos pais, de alunos e demais professores. Estão faltando muitos professores para a Educação Especial", relatou.

Márcia fez questão de ressaltar que não há outra forma de resolver essa falta de professores e que o processo legal para a contratação passa obrigatoriamente pela chamada pública, que demanda de prazos e tempo para a sua execução.

Por fim, a secretária Municipal de Educação ressalta que está se tomando algumas medidas para atender as escolas da rede, enquanto se busca preencher o quadro de professors. "Diretories estão indo para a sala de aula, orientadores educacionais também estão indo para as salas, o pessoal da própria secretaria também está sendo remanejado para dar aula e atender as crianças nesse período", conta Márcia Calderolli.