Foto - Olíria Locatelli/Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul

Lóli esteve na capital do Estado na última semana

Prefeito de Lindóia do Sul garante repasse de máquinas para o município

A viagem do prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli à Florianópolis na semana passada, foi produtiva. Na Secretaria de Estado de Agricultura o prefeito garantiu novas máquinas para o município, as quais devem chegar em breve e contemplar os setores que necessitam desse benefício para o melhor andamento dos trabalhos.

Na mesma secretaria, Loli pleiteou recursos financeiros para a Feira Agropecuária, que vai ocorrer no final de abril e solicitou que o acontecimento seja inserido no calendário de eventos da secretaria. A reforma e a ampliação da Delegacia de Polícia, Loli tratou com o deputado estadual, Maurício Eskudlark (PR).

Uma preocupação do prefeito e de toda a Administração Municipal é sobre a Reforma Previdenciária, que poderá prejudicar também aos lindoienses e, principalmente, os agricultores, que trabalham arduamente e a idade para aposentadoria poderá ser elevada. Em Florianópolis, o prefeito se reuniu com deputados da bancada do PR se posicionando contrário a medida e pediu para que os mesmos também não apoiem a proposta.

Fonte - Olíria Locatelli / Ascom Prefeitura de Lindóia