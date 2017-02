A guarnição da Polícia Militar de Seara localizou nesta terça-feira, 21, dois foragidos da justiça. Ambos foram recapturados e emcaminhados para os Presídios.

J.C.D.M, 33 anos, natural de Seara, estava foragido da Penitenciária Agrícola de Chapecó, onde cumpria pena por furto de veículo e assalto em residência ocorrido no ano de 2011, naquela cidade. A fuga ocorreu em dezembro de 2016. Ele foi pego durante a tarde e conduzido a Penitenciária de Chapecó.



O outro foragido foi abordado na Rua Concórdia, em Seara. Ele fugiu da Penitenciária de São Cristóvão do Sul. Trata-se de M.C.R, 33 anos, condenado pelo crime de estupro cometido em Arvoredo no ano de 2015. A prisão foi feita pela manhã e o homem foi entregue no Presídio Regional de Concórdia.