O prefeito Rogério Pacheco em companhia do secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, e do vereador Claiton Casagrande (PR), está cumprindo agenda na capital do Estado. Na segunda-feira, 20, a comitiva esteve com o presidente da Epagri/Ciram, Luiz Ademir Hessmann, que sinalizou positivamente quanto a encaminhamentos para firmar um convênio, que objetiva a implantação do Plano de Operacionalização da barragem de contenção, instalada no Parque de Exposições. A proposta é criar uma metodologia para utilizar os dados fornecidos pelas quatro estações meteorológicas, instaladas em Concórdia.

O secretário Wagner Simioni afirma que atualmente o município tem apenas o sistema de aquisição de dados de chuvas, mas na prática, não consegue fazer um aproveitamento adequado destas informações. “Se implantarmos o Plano de Operacionalização todo o potencial da barragem poderá ser aproveitado, o que não acontece atualmente”, explica o secretário, se referindo ao uso apenas do conhecimento empírico de funcionamento da barragem, o que acaba não sendo totalmente eficiente. “Costumo dizer que a barragem é um carro que ninguém sabe dirigir e precisamos rever isso, para que ela seja melhor operada e aproveitada”, destaca Simioni.

Outra situação também abordada com o presidente da Epagri/Ciram é a necessidade de instalação de outras estações meteorológicas no município. “Não temos estações nos afluentes do Rio Queimados, que também são determinantes em casos de cheias e outros imprevistos. Por isso, da importância de também serem monitorados”, explicou o secretário de Urbanismo e Obras. Como a Epagri está vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Hessmann se comprometeu em fazer o encaminhamento ao secretário Moacir Sopelsa.

Fonte - Édila de Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia