Com a evolução constante de equipamentos eletrônicos, a maior oferta e a necessidade da população de estar utilizando as últimas e modernas novidades do meio, acumular lixos eletrônicos está cada vez mais comum em empresas e residências. Atendendo a vários pedidos da população em geral e empresários, que não sabem mais o que fazer com materiais que não tem mais serventia e não podem ser destinados com o lixo comum ao Aterro Sanitário, a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, realizará constante campanha de recolhimento do lixo eletrônico. A primeira coleta está agendada para sábado, 25, na Rua Coberta.

O superintendente da Fumdema, Gilberto Romani, explica que o primeiro passo foi encontrar um local para armazenar o lixo eletrônico, que na maioria das vezes tem grandes volumes. “Conseguimos uma sala na garagem da prefeitura, no bairro Guilherme Reich. Inicialmente a ideia era o recebimento dos materiais naquele local. Mas como fica um pouco distante, optamos em realizar coletas constantes no centro da cidade”, conta o superintendente, alegando que recebe pedidos diários sobre a destinação dos materiais. “Tem muita gente com lixo acumulado, que precisa se desfazer dos itens e acabam não tendo onde levar”, comentou Romani.

A primeira coleta servirá de “termômetro” para analisar a demanda da população. Se houver uma procura muito grande, o trabalho poderá se repetir por mais de uma vez no mês. O local de recebimento do lixo eletrônico estará identificado com um banner da Fundema, na Rua Coberta. O horário de atendimento será das 8h30 às 11h.

O que é

Lixo Eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Alguns exemplos são monitores LCD e LED, telefones celulares e baterias, computadores, televisores LCD e LED, câmeras fotográficas, impressoras, placas-mãe, HDs, memórias, caixas de som e peças avulsas de notebooks/desktops, entre outros.Com o elevado uso de equipamentos eletrônicos no mundo moderno, este tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental quando não descartado em locais adequados. O lixo eletrônico tem diversos contaminantes nocivos ao meio ambiente, principalmente ao solo e aos lençóis freáticos e, à saúde humana. Algumas das substâncias constituintes dos aparelhos eletrônicos e que podem causar danos ao homem são: alumínio, arsênio, cádmio, chumbo, níquel, cobalto, vanádio e cobre, todas são substâncias cancerígenas para as pessoas.

Fonte - Édila de Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia