O Sicoob Crediauc em 2016, gerou o montante de R$ 9.545.666,64 em resultado para os cooperados, sendo R$ 3.669.208,53 depositados em conta corrente a título de juros sobre o capital social e R$ 5.876,458,11 de Sobras líquidas que estarão disponíveis aos cooperados e apresentados durante as pré-assembleias. “Se analisarmos todo o contexto de 2016, estamos satisfeitos com os resultados alcançados. Nós tivemos, assim como a maioria das instituições financeiras, algumas dificuldades em relação aos tomadores de crédito e entendemos que a cooperativa não pode deixar de auxiliar os cooperados, em momentos difíceis. Diversas operações tiveram que ser repactuadas e, consequentemente, provisionadas, e toda provisão reduz a expectativa de resultado”, assinala a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim. “O lado positivo desta situação é que se esses mesmos cooperados persistirem com dificuldades em 2017, a Cooperativa já tem uma garantia em relação a essas operações, através das provisões que efetivamos em 2016”, acrescenta.



Em 2016, a maior cooperativa de crédito do Alto Uruguai Catarinense fechou o ano com 35.434 cooperados. Um número comemorado pela presidente do Sicoob Crediauc. “Isso é resultado da forma como o Sicoob Crediauc trabalha (com muita seriedade e transparência). Nas assembleias nós procuramos detalhar todos os números, principalmente no momento da prestação de contas. Tudo de forma bem simples para que os cooperados tenham o melhor entendimento possível. A maneira como a Cooperativa prioriza o atendimento aos cooperados, a qualidade dos produtos e serviços que são oferecidos, são fatores que satisfazem os nossos cooperados”, destaca Maria Luisa. “Na Campanha Indicação de Ouro, desenvolvida em 2016, o Sicoob Crediauc ficou em 2º lugar em nível nacional. Foram 904 novos cooperados indicados”, lembra.



Os números de 2016 mostram que o Sicoob Crediauc atingiu o montante de R$ 641.967.953,73 em ativos; 317.528.925,43 em operações de crédito e R$ 461.113.809,67 em depósitos, R$ 95.538.069,37 em patrimônio líquido e R$ 63.911.586,55 em cota capital. Os números detalhados estão no Relatório Anual 2016, que está sendo disponibilizado aos cooperados. O relatório é uma prestação de contas do exercício que a Cooperativa elabora no início de cada ano, especialmente para o quadro social, visando manter e fortalecer a relação de transparência e confiança existente. O Sicoob Crediauc reforça o convite para que os cooperados participem das assembleias e, desta forma, ajudem a decidir sobre o futuro da Cooperativa de Crédito.

(Fonte: Luis Henrique Rigon - Assessoria de Marketing do Sicoob Crediauc)