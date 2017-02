Prefeito Rogério Pacheco esteve com secretário de Estado do Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan.

Um aporte financeiro para fomentar o Carnaval de Concórdia, implantação do Projeto Caminho do Imigrante, revitalização do acesso ao distrito de Engenho Velho e fortalecimento do Parque Fritz Plaumann, instalado em Sede Brum, interior do município. Estas foram as principais reinvindicações feitas pelo prefeito Rogério Luciano Pacheco ao secretário de Estado do Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan. O encontro ocorreu na tarde de segunda-feira, em Florianópolis. A comitiva concordiense contou também com o secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni e o vereador Claiton Casagrande (PR).

Como a Secretaria de Estado de Turismo e Cultura divulgou há alguns dias que disponibilizaria recursos, por meio do Funturismo, para custear a parte estrutural das festas de Carnaval, Concórdia elaborou um projeto relacionado ao evento deste ano, com objetivo de pleitear parte da verba. Pacheco fez pessoalmente o reforço deste pedido ao secretário Pavan, tendo em vista que a festa concordiense já atingiu proporções de grandes carnavais de rua. Mas com limitações orçamentárias, o poder público municipal não conseguiu repetir os investimentos feitos em anos anteriores.

“Estamos com o orçamento bastante apertado neste ano, mas nosso desejo é de dar condições de continuidade ao evento, que surpreendeu em qualidade em outras edições. A ideia é não deixar a festa parar”, destacou o prefeito. O projeto segue os trâmites burocráticos, mas o posicionamento da Secretaria é de que todas as propostas enviadas, que se ajustam nos critérios estabelecidos, sejam contempladas. O pedido de Concórdia, diante do apresentado no projeto é de aproximadamente R$ 42 mil.

Outro pedido formalizado ao secretário Pavan esteve relacionado a recursos a serem destinados ao Projeto Caminho do Imigrante, elaborado há 16 anos pelo Grupo Cabeça Oca, e que agora a Administração Municipal pretende desengavetar, já que a proposta atende o cunho social, educativo, cultural, turístico e ainda auxiliará na mobilidade urbana. A revitalização do acesso ao distrito de Engenho Velho também esteve na pauta do encontro. O município está realizando um tapa buracos no local, mas a medida é paliativa e algo maior para recuperar a via precisa ser feito. Como a área está diretamente ligada ao turismo, por ter trechos de acesso ao lago da barragem da Usina de Itá, o pedido também foi feito na Secretaria de Turismo e Cultura. A comitiva concordiense também reivindicou recursos a serem investidos no Parque Fritz Plaumann, em Sede Brum. O objetivo é fomentar o Parque Estadual de Preservação Ambiental.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).