Nesta terça-feira, 21, foi liberada a ordem de serviço da etapa inicial para a construção do centro de Defesa civil da região de Concórdia. Nesta primeira etapa da obra, será iniciado a fase da estrutura física, como: instalações elétricas, água potável e saneamento, preparando o local onde será edificado. A sede atenderá a região do Alto Uruguai Catarinense AMAUC. O terreno, com cerca de 300 metros, fica ao lado da escola Walter Fontana.

A empresa que vai realizar a reforma da construção é empresa SRV Projetos e Construções. O valor do serviço é de R$ 48 mil. A empresa tem 90 dias para entregar a obra.

Para o secretário, todos os lugares vistados superaram as expectativas. Ele explica que os Centros estarão em diversas instituições do Estado, como por exemplo, em secretarias de Educação e Segurança Pública, ADRs, além do próprio município. “Isso mostra como é a Defesa Civil de Santa Catarina. Não apenas como um órgão do Estado, e sim um sistema integrado de proteção de todo catarinense”, finaliza Moratelli.

Em Santa Catarina, 20 Centros Regionais serão construídos até maio de 2017. A estrutura de Florianópolis vai operar junto ao Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres (Cigerd).