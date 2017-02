O Departamento de Estado da Infraestrutura, Deinfra, publicou na última sexta-feira, dia 17, o Edital para a continuidade dos trabalhos de construção da estrada e pavimentação da SC 467, entre Jaborá e Ouro. A abertura do Processo Licitatório, na modalidade Licitação Pública Internacional, está marcada para o dia seis de abril desse ano.

O objetivo é construir a rodovia numa extensão de 33,6 km. O Edital prevê um preço máximo de R$ 51.805.111,30 e o prazo máximo para a conclusão da rodovia é de 540 dias.

A obra de construção da ligação entre Jaborá e ouro foi paralisada no mês de março do ano passado, com o rompimento do contrato com a empresa Monteadriano, que estava executando os trabalhos. A empresa estava com o cronograma atrasado e com dificuldades na continuidade da obra. A construção teve iniício no mês de fevereiro de 2013.