Município de Presidente Castello Branco foi contemplado com uma nova ponte

A Secretaria de Estado da Defesa Civil, por meio da Coordenadoria Regional de Concórdia instalou nesta terça-feira, 21, kit de transposição de obstáculos no município de Presidente Castello Branco. A estrutura de 15x6,25 m foi instalada na Linha Divisa e substitui a antiga ponte de madeira que foi levada pelas enxurradas. O investimento foi R$ 112 mil.

Conforme o Coordenador de Proteção e Defesa Civil da Regional de Concórdia Adilson de Oliveira, “o objetivo é substituir as pontes de madeiras danificadas por inundações ou enxurradas, por pontes de concreto mais altas e com maior vão livre, estas características garantem a vazão de um maior volume d'água e diminuem a probabilidade da ponte ficar interditada em períodos de grande volume de chuva, mantendo um acesso seguro principalmente para o transporte de trabalhadores, transporte escolar e escoamento da produção agrícola que a utilizarão com maior frequência”, comenta.

Segundo Adilson as estruturas são viabilizadas por meio do Fundo Estadual da Defesa Civil de Santa Catarina (Fundec) e parceria das prefeituras. A aquisição e a montagem são por conta da Defesa Civil e a ação faz parte de uma parceria entre governo do Estado e Município.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).