Um abaixo assinado foi lançado recentemente pelo Grupo Oeste Libertário, com o objetivo de reduzir os salários dos vereadores de Concórdia. A intenção é fazer com que eles recebam apenas o salário mínimo mensal. De acordo com os organizadores da petição, a redução de gastos públicos pode gerar também, a redução de impostos.

Um dos integrantes do grupo, Rodrigo Zierth, comenta que pretende chegar a 2.800 assinaturas. “Não temos um número específico, mas a proposta é chegar a pelo menos 5% dos eleitores de Concórdia, que seriam 2,8 mil assinaturas. Mesmo se não chegarmos a este número, vamos encaminha a petição à Câmara”, adianta ele. “Nosso objetivo é reduzir os gastos públicos e consequentemente os impostos”, relata.

Zierth também conta que na primeira semana, mais de cem pessoas já assinaram a petição e que ele será entregue na Câmara neste ano. Ele também diz que o grupo não fez contato com nenhum vereador, mas acredita que a proposta terá apoio deles. “Ainda estamos no início, não temos um prazo, mas pretendemos encaminhar a petição ao Legislativo ainda em 2017. Nestes primeiros dias de trabalho já conseguimos mais de cem adesões e esperamos que o número aumente”, comenta. “Não procuramos os vereadores, mas creio que teremos apoio deles. Sabemos que alguns já têm ações neste sentido, inclusive doam parte dos salários, então, imaginamos que pelo menos alguns, abracem a causa”, destaca ele.

Rodrigo também adianta que além das assinaturas feitas pela internet, o grupo pretende organizar mobilizações nas ruas, mais tarde, para apresentar a proposta à população e buscar apoio dos concordienses.

Saiba mais:

Para conhecer melhor o grupo, os detalhes sobre a petição, encaminhamentos e até mesmo assinar, basta buscar pela Oeste Libertário no Facebook. O endereço da página é www.facebook.com/oestelibertario.