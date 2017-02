As bombas de captação do Rio Suruvi já estão funcionando

Ainda no início da semana, vários Bairros de Concórdia ficaram sem água, em função de problemas elétricos nas bombas de captação do Rio Suruvi. A previsão Casan era de que o sistema fosse normalizado na terça-feira, até o meio-dia, porém, o trabalho só foi concluído às 16h. Além do tempo de conserto, o ar que fica na tubulação também atrapalhou a normalização do serviço de abastecimento. Somente às 20h o sistema voltou a funcionar em sua totalidade .

Mesmo com o problema do Suruvi resolvido, a região da BR – 153, ainda está com problemas. Pontos dos Bairros Frei Lency e Bussolaro estão sem água. O gerente regional da Casan, Norberto Farina, explica que nestes locais a situação já era crítica mesmo antes dos problemas das bombas de Suruvi. “A gente já estava com problemas na região da BR-153, estávamos tentando encontrar os vazamentos que prejudicam aqueles bairros, mas tivemos que parar e trabalhar nos problemas elétricos das bombas do Rio Suruvi e isso atrasou o serviço”, relata. “E as bombas do Suruvi paradas, também implicam no abastecimento destes bairros, pois o sistema é todo interligado”, completa.

Farina comenta que a equipe da Casan pretende normalizar o abastecimento o mais breve possível. “Nossa equipe está trabalhando e estamos fazendo o máximo possível para deixar tudo em dia. Pretendemos estar com o sistema totalmente abastecido até na sexta-feira, para que não tenhamos problemas também no feriado de Carnaval”, ressalta.

Desperdício de água:

O gerente regional da Casan repetiu o apelo para que as pessoas economizem água, principalmente na área central de Concórdia. “A gente está sempre pedindo, orientando a população para que não desperdice água. Mesmo com os problemas que temos, ainda vemos algumas pessoas lavando calçadas, por exemplo, sem a menos preocupação. Sabemos que todos pagam e têm direito, mas a gente pede que tenham bom senso”, solicita Farina. “Para chegar aos bairros, aos pontos altos, toda a água passa pela área central de Concórdia. Por isso é difícil que no centro falte água, porém, o desperdício também prejudica o abastecimento destes pontos mais distantes”, argumenta ele.