A Prefeitura de Concórdia notificou o consórcio Trix-Infracon em relação ao trabalho de colocação do sistema de esgotamento sanitário, que está em execução em Concórdia. A informação foi dada pelo prefeito Rogério Pacheco, durante entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, desta quarta-feira, dia 22. Uma reunião na próxima semana já está agendada com a gestão desse contrato para discutir esse assunto. O assunto foi debatido nesta semana em Florianópolis com o diretor-presidente da Casan, Valter Gallina.

Conforme Pacheco, o serviço que está sendo realizado no sentido de colocar as redes e emissários não estaria sendo bem executado. Perguntado sobre os pontos que a prefeitura não está concordando em relação ao trabalho do consórcio, o prefeito de Concórdia destacou que a reposição do material nas valas que são abertas nas ruas não estaria sendo bem executada. "Estamos fotografanso os locais, já notificamos a empresa sobre isso e vamos encaminhar o cumprimento do contrato", destaca.

Na próxima semana, o gestor do contrato de implantação do esgotamento sanitário em Concórdia, Fábio Krüger, estará em Concórdia para discutir essa questão com a Prefeitura e e representantes do consórcio.

Os trabalhos de colocação do sistema de esgotametno sanitário de Concórdia iniciaram em fevereiro do ano passado. O investimento é de R$ 40,5 milhões.