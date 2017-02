Chocolate vai estar no ritmo da escola que é a atual campeã do Carnaval de Concórdia.

A Matriz do Samba também está nos preparativos finais para o Carnaval 2017. O grande desfile acontece na noite do domingo, dia 26, no Parque de Exposições. A agremiação é a atual campeã e nesse ano vai trazer novamente o tema que lhe rendeu o título no ano passado: o chocolate.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente da Matriz do Samba, Ronaldo Ritter, destaca que a agremiação está nos últimos detalhes para entrar na avenida do samba. A expectativa é reunir entre 150 a 200 pessoas para reprsentar a escola, um número menor em relação aos 400 que vestiram a fantasia pela Matriz.

Sobre o fato do Carnaval desse ano ser mais modesto em relação ao ano passado, Ritter disse que a escola Matriz do Samba não vai perder o brilho. "Eu tenho sempre aquela tese de colocar na avenida uma coisa nova e uma coisa legal. Acho que as pessoas tem que ir no parque, assistir. Vai ser muito lindo também!".