Uma criança de dois anos de idade teve parte de dois dedos da mão direita esmagados em uma máquina de cilindro de pão. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 22, em Irani. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

Conforme a guarnição que atendeu a ocorrência, a menina de dois anos estava com os dedos esmagados e com pequenas deformidades. Após o procedimento de liberação da máquina, a vítima, juntamente com a mãe, foi conduzida para o pronto atendimento municipal de Irani para atendimento médico.