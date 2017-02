Um caminhão carregado de "frios" foi destruído pelo fogo no início da tarde desta quarta-feira, dia 22, em Linha Serraria, que fica na SC - 390, entre Piratuba e Capinzal. O fato foi registrado por volta de 12:30h.

De acordo com as informações dos bombeiros, não houve feridos. Guarnições de Piratuba e de Capinzal estiveram no local.

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista relatou que o fogo pode ter iniciado no resfriador da câmera fria. Ao perceber o problema ele parou o caminhão para acionar os bombeiros, mas as chamas se alastraram rapidamente.