A Polícia Civil em Concórdia, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Fronteira - DIC-Fron, concluiu o inquérito policial em que se apurou o homicídio de Laércio Willian Chiamenti, cujo corpo esquartejado foi encontrado no último dia cinco, no acesso à Linha Santa Catarina, interior de Concórdia. Os documentos foram remetidos para o Poder Judiciário no último dia 21.

Com isso, o acusado de iniciais J.M, de 47 anos, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil e emprego de meio cruel (asfixia) e emprego der ecurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi enquadrado no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal). Além do crime previsto no artigo 211 do Código Penal (destruição, subtração ou ocultação de cadáver). O indiciado permanece preso preventivamente desde o dia 12 desse mês.

Conforme relato da Polícia Civil, "após intenso trabalho investigativo, em 10/02/2017, a Polícia Civil teve conhecimento de que a vítima estivera nas dependências de um supermercado na cidade, na data de 03/02/2017, o que se confirmou por imagens do circuito interno de vigilância do estabelecimento. Na ocasião, a vítima estava acompanhada de outro sujeito, então identificado como J. M., 47 anos.

Diante disso, ele passou a ser apontado como peça importante na investigação. Em 12/02/2017, após ser localizado e interpelado sobre o caso, o suspeito, espontaneamente, confessou a autoria do crime, inclusive indicando onde estaria escondida a cabeça da vítima.

Na mesma data (12/02/2017), o suspeito levou a Polícia Civil ao local onde havia acontecido o homicídio, tratando-se de sua morada, bem como indicou aos policiais, com precisão, o ponto onde havia dispensado a cabeça da vítima.

Em seguida, ele formalizou sua confissão no autos do presente inquérito policial, relatando, com riqueza de detalhes, toda a prática. Em suma, disse ter matado a vítima, na noite de 03/02, por asfixia, utilizando uma corda, motivado por uma discussão sobre quem tomaria o último gole da bebida que compartilhavam.

No dia seguinte (04/02), à tarde, desmembrou e decapitou o corpo, acondicionou as partes em sacos de ráfia e, já na madrugada de 05/02, atirou-as no mato, deixando a cabeça em local diverso, para dificultar a localização e identificação.

Com a representação formulada pelo Delegado de Polícia Álvaro W. Opitz, foi decretada a prisão preventiva do suspeito."