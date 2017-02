Fogo queimou uma caixa de comando e fios, no lado externo da farmácia

A ocorrência foi registrada no início da tarde, por volta das 13h

Um problema no sistema de ar condicionado causou um princípio de incêndio nos fundos de uma farmácia, na tarde desta quarta-feira, dia 22, em Concórdia. Fios da caixa de comando, que fica na parte externa do estabelecimento, derreteram.

O fato aconteceu em uma farmácia que fica na esquina entre as Ruas Dr. Maruri e Domingos Machado de Lima. O fogo teria sido apagado por populares, com um extintor de incêndio, evitando as chamas. Mesmo assim os bombeiros estiveram na farmácia averiguando o fato e fazendo o rescaldo.

De acordo com as informações apuradas no local, ninguém ficou ferido.