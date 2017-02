Prefeitura de Concórdia realiza tapa-buracos no acesso a Engenho Velho

A Prefeitura de Concórdia iniciou nesta semana o trabalho de tapa buracos em todo o trecho da estrada de ligação da SC 283 até o distrito de Engenho Velho. A medida havia sido indicada pelo vereador Jaderson Miguel, do PSD, na Câmara de Vereadores, nas primeiras sessões do ano. O local, vinha sendo alvo constante de reclamações de usuários.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o vereador Jaderson Miguel, comemorou esse trabalho de melhoria e destacou que isso vinha sendo um pleito antigo dos moradores de Engenho Velho e comunidades vizinhas.

O parlamentar também destacou a informação de que essa rodovia, terá um trecho de quatro quilômetros revitalizado, cujo anuncio também foi feito pelo preito Rogério Pacheco, durante entrevista ao jornalismo Aliança. O recurso para esse trabalho foi discutido nesta semana durante encontro com o Secretário de Estado da Cultura, Turismo e Esportes, Leonel Pavan. Na ocasião, a justificativa dada é de que essa rodovia fará ligação com uma região de forte vocação turística, em função de estar localizada às margens do lago da Usina Hidrelétrica de Itá.