Encontro com a série A será às 17h30 no Centro de Eventos.

Começam nesta quarta-feira, dia 22, os Congressos Técnicos da Edição de 2017 do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Os encontros serão no Centro de Eventos durante esta semana e cada uma das três divisões terão reuniões separadas por datas para discutir o campeonato.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Gil Artifon, destaca que as reuniões iniciam às 17h30 no auditório do Centro de Eventos. No dia de hoje, a reunião será com os clubes da série A. Amanhã, quinta-feira, dia 23, com os times da B. Na sexta-feira, dia 24, com as equipes da série C.

Na série A estão confirmados Boa Esperança, Caravággio, Três de Outubro, Terra Vermelha, Planalto, Pinhal Poletto, Lajeado dos Pintos, Barra Seca, Barra Bonita, Linha São Paulo, Lajeado Guilherme, Cachimbo, Barra do Tigre, São Geraldo, São Cristóvão, Barra Fria, Rui Barbosa, Presidente Juscelino e Linha Oito de Maio.

No encontro dessa tarde será discutida a fórmula de disputa e o sorteio dos grupos dentro da primeira fase.