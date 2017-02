Estão abertas as inscrições para o primeiro Campeonato Municipal de Pênaltis em Dupla do município de Arabutã. A promoção é da Diretoria Municipal de Esportes e as competições nos naipes masculino e feminino iniciam no dia 12 de março, domingo. Na última semana, representantes das comunidades do município participaram de uma reunião para definir a forma de disputa e regras gerais do torneio.

A Taça Tornearia Arabutã será dividida em sete categorias e crianças a partir de seis anos de idade, ou seja, nascidos em 2011, ou antes, já podem participar da competição. Pessoas com mais de 18 anos poderão disputar o torneio na categoria força livre. A primeira rodada acontece no campo da SERC 25 de Julho. No dia 18 de março, as competições serão disputadas no campo da SER Estrelense, no distrito de Nova Estrela. A fase eliminatória será concluída no dia 25 com as disputas sendo realizadas no campo da SER 3 de Maio em Canhada Grande. Em cada uma das sedes as seis melhores duplas de cada categoria serão classificadas para a grande final do torneio que será disputada no dia primeiro de abril, sábado, a partir das 13 horas na SERC 25 de Julho. O torneio faz parte da programação alusiva aos 25 anos de aniversário de emancipação do município de Arabutã.

“O torneio é uma das primeiras ações da diretoria de esportes nesse ano. Nossa intenção é incentivar a prática esportiva envolvendo adultos e crianças e, principalmente, promover a integração entre todas as nossas comunidades”, comenta o diretor de esportes, Marcio Leandro Lückemeier. As inscrições podem ser feitas na SERC 25 de Julho em Arabutã, na SER Estrela em Nova Estrela e na SER 3 de Maio em Canhada Grande. Informações podem ser obtidas através dos telefones 3448-0048 ou 99808-4202.

Fonte - Paulo Vinícius Hassemer /Assessoria de Comunicação /Prefeitura de Arabutã