O comando do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia colocou a disposição do Comando Geral da PM de Santa Catarina a estrutura para que a Capital do Trabalho seja sede de uma turma do curo de formação de soldado. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Sergio Vargas.

Nos últimos dias, o governador Raimundo Colombo determinou a chamada de mais de 1.080 novos policiais aprovados em concurso para que reforcem ainda nesse ano o efetivo nas cidades, dada a escalada da criminalidade.

Todos esses aprovados passarão por um curso de formação, antes de atuarem como policiais.

A possibilidade de Concórdia também sediar uma turma também foi solicitada durante reunião nesta semana, em Florianópolis, que envolveu o prefeito Rogério Pacheco.