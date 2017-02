O deputado Neodi Saretta assumiu nesta manhã (22) a presidência da comissão de Saúde, uma das mais importantes da Assembleia Legislativa. O deputado falou da importância da pasta e disse que as questões de saúde sempre foram prioridades e pretende trabalhar em conjunto com o Estado e municípios. "Queremos fortalecer essas questões e trabalhar na área da prevenção juntamente com o Governo do Estado e municípios fazendo com que Santa Catarina possa ter uma saúde de qualidade", ressalta Saretta.

Ele disse que pretende cobrar do Estado ações para que a saúde seja prioridade fortalecendo, principalmente, nas áreas de prevenção. O deputado também falou que há muitas demandas pendentes como a falta de leitos de UTI Neonatal e a necessidade de fortalecimento dos hospitais. "Iremos trabalhar no fortalecimento dos hospitais catarinenses filantrópicos e públicos e que passam por dificuldades. Além disso tem a falta de leitos de UTI Neonatal no estado que é um problema que se arrasta por ano", disse Saretta.

O deputado falou ainda que há muito trabalho na comissão de Saúde e que está empenhado para buscar o melhor para a saúde dos catarinenses.

(Fonte: Ascom/Deputado Saretta).