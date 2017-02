Buracos no asfalto, já fechados, podem ter relação com a umidade. Falhas apareceram antes mesmo da entrega da obra

A revitalização da Rua Tancredo de Almeida Neves, em Concórdia, é motivo de polêmica em função de reclamações de moradores e empresários que acabaram ficando sem estacionamento com a inclusão da ciclo faixa e da terceira pista. Mobilizações e abaixo assinados já foram feitos. Outro detalhe que tem chamado a atenção, é que o asfalto, recentemente refeito, apresentou algumas falhas e a empresa já faz manutenções, antes mesmo da obra ser entregue. O secretário de Urbanismo e Obras da Prefeitura, Wagner Simioni, explica que as falhas têm aparecido, provavelmente em função de algum problema de umidade no local.

Simioni também comenta que o problema é recorrente e que a empresa responsável pelo asfalto, está fazendo um acompanhamento. “Tudo indica que o problema seja a umidade que fica embaixo da capa asfáltica. Esta não é a primeira vez que isso acontece e então a empresa responsável pela obra está acompanhado a situação. Antes de fechar os buracos foi necessário constatar que não havia mais umidade, por isso ficaram abertos por alguns dias”, detalha.

O secretário explica também, que a Prefeitura não tem custos adicionais com os reparos. Segundo ele, a empresa foi acionada e é obrigada a fazer o serviço. “Nós oficiamos a empresa e está no contrato que este tipo de reparo é por conta deles, ou seja, não estamos investindo mais dinheiro público no conserto”, deixa claro.

Dois locais apresentaram problemas, próximo à curva da Tancredo Neves e ao acesso à Rua Victor Sopelsa. A empresa já fez os reparos e fechou os buracos.