Parte dos 30 projetos que foram encaminhados ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), ainda em 2016, receberam os materiais solicitados, na manhã desta quarta-feira, 22, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A entrega para cinco entidades ocorreu na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Os 25 demais projetos contemplados vão receber os materiais gradativamente nos próximos meses. O investimento total é de aproximadamente R$ 200 mil, compreendendo apenas as entidades governamentais, sendo que as não governamentais – que devem receber um investimento aproximado também de R$ 200 mil - passarão pela seleção de projetos em março deste ano.

A presidente do CMDCA, Rafaela Costa Martins, informa que os esforços, que iniciaram no ano passado, resultaram na contemplação de projetos com temáticas voltadas à educação, cultura, esporte, saúde, social e lazer. “Essa primeira entrega vem coroar o empenho de todas as entidades, que foram buscar informações e dados necessários para os projetos, que acabaram sendo contemplados”, destacou. Rafaela ressaltou que um dos critérios cobrados na seleção dos projetos é a inscrição regular da entidade no CMDCA, que tem como missão desenvolver o respeito aos direitos da criança e do adolescente junto a sociedade e aos órgãos públicos, assegurando todos os direitos constantes no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Na primeira entrega, foram contemplados o Abrigo Anjo Gabriel, com materiais que totalizam R$ 6.358,00, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Imigrantes, com R$ 8.628,00, Centro de Convivência Itaíba, contemplado com R$ 10 mil, Centro de Convivência Frei Lency, com R$ 15 mil, e Centro de Conivência Vista Alegre, com materiais que totalizam também R$ 15 mil. Entre os itens, muito material escolar e roupas. A secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Lopes, afirma a felicidade que os representantes das entidades sentiram no momento da entregara será ainda maior quando as crianças tiverem todos os materiais nas mãos. “Isso é muito gratificante e vem de um conjunto de esforços”, declarou.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).