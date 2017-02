Hospital tem até o fim do mês para protocolar documentos, no sistema do Ministério da Saúde.

Uma informação preocupante, ligada à área de saúde, chegou até a Secretaria Municipal de Saúde, no início da semana. Inicialmente um comunicado, enviado por e-mail pela Rede Cegonha de Santa Catarina, tratava do cancelamento da habilitação ao Sistema Único de Saúde (SUS) dos seis leitos da UTI Neonatal, instalada no Hospital São Francisco de Concórdia. A justificativa seria o não cumprimento de padrões estruturais determinados pelo Ministério da Saúde e que o prazo de reabilitação já estaria encerrado.

De imediato, o prefeito Rogério Pacheco, que estava na capital do Estado, foi informado e fez encaminhamentos na tentativa de evitar a perda do serviço e consequentemente do atendimento à população. Fez a reivindicação diretamente ao secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, que se comprometeu em rever a situação junto ao Ministério da Saúde, em Brasília, já que a desabilitação não atingia somente Concórdia, mas outros sete municípios catarinenses – Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma, Blumenau, Florianópolis e Mafra -, totalizando 86 leitos.

No entanto, a última informação obtida junto ao Ministério da Saúde é de que o Hospital São Francisco terá até o dia 28 de fevereiro para finalizar o protocolo da documentação exigida na habilitação dos leitos. Segundo o secretário Municipal de Saúde, Sidinei Schimidt, como o hospital já havia iniciado o encaminhamento dos documentos necessários no sistema, a decisão foi revista e o prazo de finalização seguirá até o dia 28 de fevereiro.

“Mesmo sabendo que a maior dificuldade está em cumprir os critérios estruturais, a Secretaria auxiliará o hospital para que o protocolo de documentos seja finalizado com sucesso”, comenta Sidinei, ressaltando que a cobrança do Ministério da Saúde quanto a ampliação do espaço vem há alguns anos e que a unidade hospitalar já apresentou um projeto, se comprometendo em oferecer uma estrutura maior à UTI Neonatal. Este projeto está incluso na proposta de ampliação do Hospital São Francisco, que irá construir mais uma ala, em breve.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).