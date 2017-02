A Agência de Desenvolvimento Regional de Seara realizou nesta quarta-feira, 22, em Lindóia do Sul mais uma edição do Dia de Ação Regional. O objetivo é realizar reuniões técnicas com as áreas de saúde, administração, educação, contabilidade, agricultura, ação social, infraestrutura e comunicação.

“Estamos levando a estrutura da ADR até às prefeituras, apresentando os programas e ações disponíveis, já que a maioria dos nossos municípios está com novas administrações. Queremos apresentar alguns meios para que os municípios consigam convênios, recursos, equipamentos, e que consigam atender às pessoas que mais precisam do poder público. Estamos a serviço das pessoas”, ressalta a secretária executiva de Desenvolvimento Regional de Seara, Gládis Regina Bizolo dos Santos.

Para o prefeito Lindóia do Sul, Genir Loli, a iniciativa proporciona melhora no atendimento aos catarinenses. “Esta ação é muito valiosa para que possamos conhecer os programas disponíveis no Governo do Estado e para que possamos somar forças em prol de todos os munícipes”, destaca.

Neste Dia de Ação Regional as equipes de vigilância sanitária municipal e regional realizaram a vistoria de pontos estratégicos de combate ao mosquito da dengue em mecânicas, postos de combustível, metalúrgicas, borracharias e chapeações. O próximo município a receber o Dia de Ação da ADR Seara será Paial na próxima quinta-feira, 2.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).