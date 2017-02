Mesmo jogando melhor do que contra o Pato Branco, a Associação Concordiense de Futsal não conqseguiu a primeira vitória em 2017. Perdeu o jogo-treino que realizou na tarde desta aurta-feira em Erechim, 2 a 1 para o Atlântico. A partida serviu de preparação para ACF visando a Liga Nacional, Copa do Brasil e Campeonato Estadual enquanto que o time gaúcho se prepara para a disputa da Taça Brasil em Francisco Beltrão, no Paraná.



Os dois times voltam a se enfrentar na sexta-feira, em Concórdia, a partir das 19h30, no Centro de Eventos.



DESISTÊNCIA



O Canoinhas desistiu de disputar o Campeonato Estadual da Divisão Especial deste ano. A Federação Catarinense de Futsal espera apenas por uma posição do Videira para oficializar o Campeonato com 10 ou 11 equipes neste ano. A competição está prevista para iniciar dia 8 de abril.