Um paiol de madeira foi consumido pelo fogo na noite desta quarta-feira, dia 22, próximo à Delegacia de Ipira. Mesmo perto do centro, a localização exata é Linha São Luiz, interior do município. Os Bombeiros de Piratuba foram acionados por volta das 22h, mas boa parte do galpão já havia queimado, pois as chamas se alastraram rapidamente. Uma guarnição dos bombeiros de Capinzal também chegou a se deslocar para auxiliar no combate ao incêndio.

De acordo com as informações apuradas, o paiol guardava ferramentas e equipamentos para uso no campo. De eletricidade, havia apenas um sistema de cerca elétrica ligado. Os bombeiros conseguiram evitar que as chamas chegassem a casa da família dos proprietários, que fica próximo ao local do incêndio.

Colaboração - Rádio Piratuba FM e Grupo Magronada