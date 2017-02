Iniciaram nesta semana as atividades de Hidroterapia disponibilizadas pela prefeitura de Ipumirim , através da Secretaria de Assistência Social e Saúde. São em torno de 150 pessoas que disponibilizam dessa técnica de exercícios terapêuticos realizados em piscina termo aquecidas. Desses, 115 idosos e mais de vinte pessoas com indicação médica. Essa atividade tem por finalidade a prevenção e cura das mais diversas patologias.



São seis turmas de idosos divididos nos turnos da manhã e tarde. Para os grupos da melhor idade, as aulas de Hidro ocorrem nas terças e sextas feiras. Para os que necessitam por tratamento médico, os horários são disponibilizados nas quartas-feiras. Todas as sessões são acompanhadas por profissional de Fisioterapia. Para a secretária de Assistência Social de Ipumirim, Patrícia de Pinho Bonassi, esse trabalho é de fundamental importância para os idosos, pois eles estão agregando atividade física e melhorando a qualidade de vida e saúde. “Procuramos oferecer atividades que vem de encontro à melhoria da integridade física. Por isso queremos trazer ainda mais participantes para os nossos programas tanto nos grupos como na hidro, dança e outras atividades. A participação de cada um é muito importante e esperamos conquistar novos integrantes”.



Com atividades iniciadas em 2012, a Hidrocinésioterapia de Ipumirim é a única na região disponibilizada gratuitamente para a população. O Fisioterapeuta Marcos Vasselai, que trabalha com a Hidro desde o inicio, revela que são realizadas pesquisas anualmente e os resultados são impressionantes. “As vantagens e as indicações no tratamento são inúmeras. O paciente experimenta todos os efeitos que a água pode oferecer e os resultados mostram que realmente o tratamento é eficaz para a saúde além de melhorar a qualidade de vida das pessoas”.



O estudo realizado durante quatro anos pelo Fisioterapeuta Marcos teve o objetivo de avaliar a eficácia do atendimento fisioterapêutico. De acordo com os resultados obtidos, os indivíduos que participam de atividades físicas e educativas em grupos coordenados por fisioterapeutas apresentaram dados excelentes dos domínios limitação por aspecto físico, aspecto social, limitação por aspecto emocional. A melhora na capacidade de realizar as atividades cotidianas e o domínio estado geral de saúde apresentou uma média acima de 70% após a intervenção da fisioterapia.



Dentre os principais aspectos, destaca-se a melhoria da qualidade de vida após iniciar as atividades: 100% dos praticantes relataram que a qualidade de vida melhorou. Ouve uma grande diminuição do consumo de analgésicos e anti-inflamatórios correspondendo a 100% dos praticantes, diminuindo os gastos com medicamentos.

Questionados sobre a funcionalidade disponibilizada gratuitamente e com a acompanhamento profissional, 90,53% acham o trabalho realizado Muito bom e 9,47% acham Bom. Para a idosa Sunta Biffi, a prática da hidro melhorou muito a sua saúde. “ Pratico a atividade desde o início e percebo nitidamente o resultado. Os benefícios são muitos, a dor diminui me sinto mais ativa e meu corpo fica mais fortalecido.”



Írica Wiltgen pratica a Hidro Há dois anos por orientação médica. “Sofro com desgaste de osso e o médico me indicou praticar Hidroterapia. Logo nas primeiras aulas percebi os resultados. Realizo as atividades todas as quartas feiras, atualmente eu caminho melhor, tenho mais disposição e sinto menos dor”. Írica diz que antes da Hidro, mesmo com medicamentos as dores eram frequentes. Agora mesmo com a prática na água ela continua fazendo uso do remédio, porém as dores são esporádicas e não com tanta intensidade.

