A chuva forte, acompanhada de vento, voltou a trazer alguns transtornos em Concórdia. A tormenta caiu no fim da noite de quarta-feira, dia 22.

Conforme os registros do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, foram informados quatro destelhamentos parciais. Lonas foram solicitadas para auxiliar uma residência na Vila União, uma no São Miguel e duas no bairro dos Estados.

Na manhã desta quinta-feira, dia 23, a guarnição também foi chamada para retirar uma árvore que caiu na entrada da garagem de uma residência, no Loteamento Portinari.

No último fim de semana, a chuva também havia destelhado parcialmente duas casas, no bairro dos Estados. Os detritos da cobertura acabaram atingindo outras residências vizinhas e os bombeiros auxiliaram, também, naquela ocasião.