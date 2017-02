A tormenta registrada na noite de quarta-feira, dia 22, também mudou a rotina na Escola Ana Zamarchi Coldebella, localizada no Distrito de Santo Antônio. Parte da cobertura de um dos três prédios do educandário foi arrancada com a força do vento. Cerca de quarenta folhas de brasilit foram danificadas.

De acordo com a direção do colégio, o problema foi constatado na manhã desta quinta-feira, quando alunos e professores chegaram na escola. Durante o período da manhã, as aulas estão sendo realizadas normalmente.

Porém, durante a tarde, as aulas estão canceladas por medida de segurança. O conserto da cobertura foi providenciado.