A Polícia Militar de Concórdia localizou diversas peças de roupas que podem ter sido roubadas. A ocorrência foi registrada no bairro Vista Alegre. A PM chegou até o caso quando foi chamada para atender a uma ocorrência de vias de fato entre dois homens. Durante a confusão, um deles abandonou algumas peças de roupas, que ficaram espalhadas pelo chão. A guarnição localizou as peças e nenhum dos envolvidos estava no local. As mesmas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.