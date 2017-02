A Escola de Samba Unidos da Alegria, que ficou na terceira colocação no Carnaval de 2016, vai homenagear uma empresa de Concórdia no desfile programado para esse ano. A festa acontece na noite do domingo, dia 26, no Parque de Exposições. Mesmo sem o caráter de disputa por pontos, a agremiação preparou uma grande estrutura de alegorias e fantasias para mostrar na avenida.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia 23, o presidente da Unidos da Alegria, Luis Sbaraini, destaca que os preparativos estão na reta final. Os trabalhos de confecção nas alegorias estão nos detalhes finais para retratar a homenageada desse ano pela agremiação, a família Pittol, que tem empresas em Concórdia e em boa parte da região Sul do país.

De acordo com Sbaraini, as alas já estão prontas, mas ainda há fantasias para quem quiser desfilar pela escola. "É só chegar no barracão, escolher a sua e cair na folia. É de graça!".

Mesmo com a estrutura mais modestan esse ano, Sbaraini destaca que o Carnaval de Concórdia não irá perder o brilho. "Houve cortes. É um momento de crise, mas mesmo assim vai ser um show de cores", finaliza.