A Polícia Militar de Seara recuperou na manhã desta quinta-feira, dia 23, o veículo GM Corsa, que havia sido furtado horas antes do pátio de um posto de combustível, nesta cidade. A informação foi confirmada no fim da manhã de hoje pela PM. De acordo com relatos, o carro estava abandonado na Linha União, interior do município. A suspeita é de que houve desacordo comercial entre o proprietário do veículo e o possível suspeito por ter levado. O carro, com placas AGP 1573, foi entregue na Delegacia de Polícia Civil.