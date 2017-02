Kombi e caminhão colidiram de frente no início da tarde desta quinta-feira. Condutor da Kombi ficou preso nas ferragens

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam, no início da tarde desta quinta-feira,23, um acidente na BR – 153, na Serra de Cachimbo. Uma Kombi com placas de Concórdia e um caminhão de Peritiba colidiram de frente. O condutor da Kombi, Jorge Dias, ficou preso nas ferragens e teve fraturas nas duas pernas.

De acordo com o motorista do caminhão, Rudinei George, a Kombi fazia o sentido Concórdia, Irani, e se perdeu em uma curva, invadindo a pista contrária. "No momento chovia muito e quando eu vi a Kombi estava na minha pista. O condutor se perdeu e veio reto, não pude fazer nada", conta ele.

O condutor da Kombi, que reside em Cachimbo, estava sozinho no veículo. Ele foi conduzido ao o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Já o motorista do caminhão, não teve ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no locala para fazer o levantamento da ocorrência e a orientação de trânsito.