Apenas o município de Seara aparece na lista das 53 cidades consideradas áreas infestadas dentro da microrregião do Alto Uruguai Catarinense. A lista de cidades foi divulgada nesta semana pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, a Dive. A segunda maior cidade da Amauc está na lista que é dominada por cidades do Oeste do estado. A lista leva em conta a situação da vigilância entomológica do mosquito da dengue, febre chikungunya e zika vírus.

De acordo com os critérios da Dive, a definição de infestação é realizada de acordo com a disseminação e manutenção dos focos do mosquito transmissor.