Estão definidas as chaves da primeira fase da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A organização da primeira fase da competição ocorreu na noite da quarta-feira, dia 22, durante o Congresso Técnico do campeonato. Os clubes estão divididos em quatro grupos com cinco equipes cada. Todos jogam entre si e os dois melhores de cada chave avançam para a segunda fase. Seis clubes vão cair para a série B de 2018. O quinto colocado de cada grupo mais outros dois clubes com as piores campanhas, independente da chave.

As chaves ficaram assim definidas:

A - Boa Esperança, Rui Barbosa, Barra Seca, Três de Outubro e Oito de Maio

B- Terra Vermelha, São Cristóvão, São Geraldo, Poletto e Caravággio

C- Barra Bonita, Lajeado Guilherme, Presidente Juscelino, Cachimbo e Barra Fria

D - São Paulo, Barra do Tigre, Sede Brum, Lajeado dos Pintos e Planalto

Hoje, 17h30, no auditório do Centro de Eventos, tem congresso técnico com os clubes da Série B.