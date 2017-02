Piratuba - A Prefeitura já abriu as inscrições para o processo seletivo de formação de cadastro reserva e contratação temporária de pessoal. No total são 19 vagas, com salários que variam entre R$ 937,00 e R$ 3.400,00. Para se inscrever o interessado deve preencher o formulário eletrônico que está no portal www.amauc.org.br, no ícone que remete ao município de Piratuba. O prazo final para se inscrever é o dia 23 de março.

As vagas disponíveis são para facilitador em Informática Educacional, facilitador de Biblioteca Escolar, agente de serviços gerais, cuidador Escolar, professor de Educação Infantil, psicólogo educacional, auxiliar de Creche, professor de Anos Iniciais, professor de Anos Finais (Português, Matemática, Geografia, História, Inglês, Ciências, Artes e Educação Física).

Confira todos os detalhes do processo seletivo no edital, através do link abaixo.

https://gestoreditais.com.br/midias/edital/71/961/edital-processo-seletivo-001-pdf_76.pdf

Ipira – O município também está com inscrições abertas para o processo seletivo de formação de cadastro reserva e para provimento de cargos públicos do quadro permanente de pessoal. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível no portal www.sigmaconsultoriasc.com.br, na opção correspondente ao município de Ipira, até o dia 14 de março. São 10 vagas e o salário varia de R$ 947,00 a R$ 3.730,88

As vagas disponíveis são de agente administrativo, agente de copa e limpeza, serviços gerais, auxiliar administrativo, enfermeiro, motorista, nutricionista, operador de máquinas, orientador de dança e técnico em enfermagem.

Mais informações sobre o seletivo estão disponíveis no edital. Clique no link abaixo para conferir.

http://www.ipira.sc.gov.br/uploads/325/arquivos/913525_Edital_012017___Concurso_Publico_de_Provas_e_Titulos_Ipira_SC.pdf