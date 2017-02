Órgãos públicos, entidades e empresas não abrem em determinados dias do Carnaval.

O que abre e o que não abre no Carnaval

Os trabalhos na Prefeitura de Concórdia farão recesso durante os dias 27 e 28 desse mês, no período de Carnaval. Conforme a Prefeitura de Concórdia, no dia 27 de fevereiro, segunda-feira, e 28, terça-feira, não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Serviços essenciais como o Abrigo Provisório Anjo Gabriel, Terminal Rodoviário e Vigilância Sanitária serão mantidos. No dia 28 haverá escala de trabalho dos Agentes da Autoridade de Trânsito.

O atendimento das unidades educacionais será de acordo com o calendário próprio aprovado pela Secretaria Municipal de Educação.

A Prefeitura de Concórdia lembra que haverá compensação de horário em função da folga na segunda-feira, dia 27.

Os órgãos do Governo do Estado também estarão realizando ponto facultativo nos dias 27 e 28. O retorno aos trabalhos está previso para o dia primeiro de março, às 13h.

Os órgãos e as entidades da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Defesa Civil, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, Casan, Celesc, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina devem garantir atendimento mínimo por escalas de plantão.

O comércio de Concórdia fará feriado somente na segunda-feira, dia 27. Os estabelecimentos reabrem na terça-feira, dia 28. Já os mercados e concessionárias poderão fechar ou na segunda-feira ou na terça-feira, da próxima semana.

Já as agências bancárias de Concórdia estarão fechadas para atendimento ao público na segunda e na terça-feira, dias 27 e 28. O atendimento retorna na quarta-feira, dia primeiro, ao meio-dia.