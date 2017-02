A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia inicia às 18h desta sexta-feira, dia 24, a Operação Alegria 2017. Os trabalhos, que também serão deflagrados em todo o estado, consistem em garantir a segurança nas rodovias durante o Carnaval. A operação irá até o meio-dia da quarta-feira, dia primeiro de março.

Em entrevista ao Jornalismo Aliança, o comandante do Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia, localizado no Distrito de Santo Antônio, sargento Ademir Pereira, destaca que o efetivo da região vai receber reforço durante esse período. Ele frisa que haverá festas em Concórdia e Itá, com ênfase maior para Itá.

Durante esse período, serão realizadas fiscalização com radar para coibir o excesso de velocidade, bafômetro para inibir a combinação de álcool e volante e a observância de outros itens, como o uso do cinto de segurança.

O sargento Pereira destaca que objetivo é repetir a tranquilidade que foi verificada nas estradas da jurisdição do posto 20, no Carnaval do ano passado.