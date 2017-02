O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu de Concórdia, atendeu a 1668 ocorrências durante todo o ano de 2016. O balanço foi divulgado nesta semana. A maior incidência durante os 12 meses do ano passado foram de casos clínicos, com 1.197 ocorrências. Em seguida foram traumas, com 253; psiquiátrico, com 64; obstétrico, 46; foram ainda 45 desistências; 40 casos pediátricos; 20 óbitos e três trotes foram sofridos.