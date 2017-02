Equipes serão divididas em dois grupos com seis times.

Série B do Interiorano com doze clubes confirmados

Doze clubes estão confirmados na série B do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador. O Congresso Técnico da competição foi realizado nesta quinta-feira, dia 23, no Centro de Eventos.

Conforme a fórmula de disputa, as equipes estão divididas em dois grupos de seis nesta primeira fase. Todos jogam entre si e dos dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal. Os dois finalistas sobem para a série A, em 2018. As duas piores campanhas caem para a série C.

Chave A - Presidente Kennedy, Engenho Velho, Gomercindo, São José, Quintino e Santa Terezinha.

Chave B - Pinheiro Preto, Linha Kaiser, Tamanduá, Linha Guarani, Boa Esperança e São Luis.