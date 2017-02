Jurados reconheceram que o réu efetuou disparo com arma de fogo, mas absolveram pela tentativa de homicídio

Em sessão do Tribunal do Júri, realizada na tarde desta quinta-feira, 23, no Clube Cruzeiro em Itá, o réu Cleiton Christmann Maciel, 23 anos, foi absolvido pela acusação de tentativa de homicídio por motivo fútil, e condenado por disparo de arma de fogo. A votação dos jurados foi unânime. Devido a condenaçã, a foi de 2 anos e 11 meses, em regime semi-aberto.

Mesmo assim ele voltou ao Presídio Regional de Concórdia, pois está preso por força de outro processo de que responde na Justiça.

O julgamento iniciou às 09h e a sentença foi proferida por volta das 17h pelo juiz Pedro Rios Carneiro. Na acusação atuou o promotor Vinicius Zopponi, que irá estudar a sentença em gabinete e decidir se irá recorrer da decisão. Já a defesa foi do advogado Célio Strek, que sustentou a ausência de provas que comprovassem a autoria e participação do então réu no crime.

O caso:

O fato ocorreu em abril de 2016, no bairro Natureza em Itá. Segundo a denúncia do Ministério Público, Cleiton Christmann Maciel acompanhado por Cristiano Cardoso, e de uma terceira pessoa que não foi identificada, chegaram de carro próximo a residência de Alex Machado e buzinaram. Quando a vítima saiu de casa, Cleiton teria efetuado dois disparos sem dizer nada. Um dos tiros atingiu a axila e o outro o punho da vítima.

Na visão do MP, o rápido atendimento médico e o erro de pontaria do autor foram determinantes para que a morte não fosse concretizada. O crime aconteceu em virtude de desavenças entre as partes. A denúncia por crime tentado recaiu somente sobre Cleiton Maciel.

Fonte - Rádio Belos Montes