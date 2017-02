Uma equipe da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) que integra as ações de turismo dentro do Programa SC Rural visitou a região de Concórdia nesta semana para mapear os atrativos turísticos do entorno do Parque Estadual Fritz Plaumann. Entre os dias 19 e 22 de fevereiro, visitaram sete municípios da região: Alto Bela Vista, Itá, Piratuba, Ipira, Peritiba e Seara, além de Concórdia

Conforme o diretor de Políticas Integradas do Lazer, Carlos Cappelini, foram feitas visitas a cerca de 50 atrativos e propriedades que integram o Programa SC Rural com o objetivo de fazer o mapeamento dos principais potenciais. Um deles é o Museu Fritz Plaumann, este em Seara, o maior museu entomológico da América Latina, com mais de 80 mil insetos - sendo maioria as borboletas.

As informações de localização identificadas com uso do GPS serão transferidas para uma plataforma online que auxiliará a elaboração do Projeto de Sinalização da Rota Turística. As demais informações coletadas serão utilizadas para definição das estratégias de capacitação, melhoria da infraestrutura de acesso e ações de promoção e apoio à comercialização da rota.

Os trabalhos de mapeamento dos potenciais do entorno do Parque Fritz Plaumann por meio do SC Rural se iniciaram em 2016. O parque é administrado pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma).

Fonte: Ascom/ Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte