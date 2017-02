Está tudo pronto para Itá receber mais de 20 mil foliões em cinco noites de Carnaval Náutico. Toda a estrutura para a realização dos desfiles e dos shows está montada. Agora a organização trabalha nos últimos ajustes para proporcionar um evento inesquecível.

A festa começa já na sexta com o ensaio geral das Escolas de Samba na Avenida. Na sequência, na concha acústica, se apresentam o Dj Ory Rodrigues e o Pagode Social Swing House.

No sábado a programação começa às 21h com a Abertura Oficial e com a apresentação do Rei Momo Antônio Lopes, da Rainha Bianca Monteiro e da modelo Fernanda Lacerda, que faz a personagem Mendigata no Pânico na Band. Na sequência tem a primeira noite de desfile contando pontuação das três Escolas de Samba –Foliões do Lago, Inocentes e Kizomba. Encerrado os desfiles a festa vai madrugada adentro com a Banda Mercosul.

Domingo os foliões continuam a diversão com mais três shows. A partir das 22h no palco principal tem apresentação da Banda Mercosul, a meia noite tem a cantora Classy e às 02h o show é com o MC Plebeu.

Na segunda-feira acontece a segunda noite de desfile a partir das 21h. Depois tem mais três shows nacionais para levantar o público. Começa com Mamonas do Brasil, passa por Salgadinho (ex-Katinguelê) e encerra com Netinho de Paula (ex-Negritude Jr).

A terça-feira também vai reservar muita emoção com a apuração das notas e a edição de 2017 irá terminar ao som de Dj e com a confraternização de todos os envolvidos na realização do Carnaval Náutico.