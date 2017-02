O condutor da Kombi de Concórdia, Jorge Dias, que colidiu com um caminhão de Peritiba na Serra de Cachimbo, no início da tarde de quinta-feira, está internado na UTI do Hospital São Francisco, sob os cuidados de um médico ortopedista.

Dias ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia. Ele apresentava fratura exposta nas duas pernas, ferimentos na cabeça e na face, além de fratura em um braço. Ele também perdeu bastante sangue em função dos ferimentos.

O acidente:

De acordo com o motorista do caminhão, Rudinei George, a Kombi fazia o sentido Concórdia, Irani, e se perdeu em uma curva, invadindo a pista contrária. O condutor Jorge Dias, que reside em Cachimbo, estava sozinho no veículo. Ele foi conduzido ao o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Já o motorista do caminhão, não teve ferimentos.