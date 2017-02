Desfile das escolas de samba será na noite do domingo, dia 26, no Parque de Exposições.

A Fundação Municipal de Cultura de Concórdia está ultimando os preparativos para o Carnaval 2017 de Concórdia. A festa será na noite do domingo, dia 26, no Parque de Exposições. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta sexta-feira, dia 24, o superintendente do órgão, Júlio Gomes, destaca que até à tarde os últimos detalhes devem ficar concluídos para que passem pelo processo de vistoria. A ideia é realizar o ensaio técnico das três escolas de samba neste sábado, dia 25.

A programação toda no Parque será no domingo, a partir das 20h. Às 21h, a primeira escola de samba, Matriz do Samba (atual campeã) entrará na avenida. Em seguida vem a Império Guerreiro e por fim a Unidos da Alegria. Depois, inicia o baile de Carnaval no Centro de Eventos. A entrada, tanto para o desfile como para o baile é franca.

Julio Gomes também destaca que haverá ônibus gratuito pela empresa Hodierna, saindo do terminal e indo até o parque de exposições. O retorno se dará após o evento.

Por fim, o superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Concórdia enfatiza que ainda não houve a liberação do recurso da Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esportes para o Carnaval de Concórdia. A liberação do recurso foi discutida nesta semana durante reunião entre o prefeito Rogério Pacheco e o secretário da pasta, Leonel Pavan.