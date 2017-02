Acidente envolve duas motos no centro de Concórdia

Uma colisão entre duas motos mobilizou os Bombeiros Voluntários e a Polícia Militar no início da tarde desta sexta-feira, dia 24. O acidente aconteceu por volta das 13h no cruzamento entre as Ruas Leonel Mosele e Marechal Deodoro, em frente à rua coberta.

Eram duas condutoras. Uma sofreu escoriações leves e foi conduzida ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco e a outra, também co pequenas escoriações, optou por não ir.

Uma das motos, a Yamaha XTZ, tem placas de Peritiba, já a Honda CG é de Concórdia.