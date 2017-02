Policiais Militares de Arvoredo, Seara e Chapecó atenderam na noite da quinta-feira, dia 23, ocorrência de roubo em Linha Alegre, interior de Arvoredo. A vítima R.M.O, relatou que estava em casa com um amigo quando por volta das 22h, três masculinos armados e encapuzados chegaram na residência e renderam as vítimas. Do local foram levados dois televisores, peças de roupas, aproximadamente R$ 400,00 e um veículo Fiat Uno, placas MFS – 2027. As guarnições realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado. Agora pela manhã, o veículo Fiat Uno levado no assalto foi localizado pelos policiais as margens da SC 283, próximo a Chapecó.